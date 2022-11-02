Волгоградские СМИ сообщили, что Орлов пошел в военкомат и добровольно согласился участвовать в «спецоперации». Оккупант решил поехать убивать украинцев, чтобы отомстить за своего отчима, боевика «народной милиции ДНР», которого ВСУ ликвидировали в мае, информирует «НБН».

После гибели отчима, который воспитывал Орлова, как родного сына, россиянин захотел поехать на войну. В некрологе сказано, что оккупант в июне женился и отказался от свадебного путешествия ради мести за «отца».

Оккупант в сентябре отправился в Украину, а уже 24 октября был ликвидирован ВСУ. Прах захватчика похоронят в одной могиле с его отчимом.

Ранее украинская разведка опубликовала запись разговора российского военного с женой. Оккупант рассказал, почему он не расстается с гранатой и даже спит с ней ночью.