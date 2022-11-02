В эфире национального телемарафона Игнат рассказал, что путинские войска скоро будут использовать для атак на украинские города иранские ракеты. Для нашей страны – это серьезная угроза, поскольку у нашей армии нет эффективных средств для защиты от такого оружия, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, баллистические ракеты летят практически из космоса на большой скорости вниз, поэтому сбить их фактически нереально.

Единственный способ противостоять таким атакам российских захватчиков – уничтожать места расположения баллистических ракет.

Напомним, что СМИ сообщили количество иранского вооружения, в частности баллистических ракет и беспилотников, которое должна получить Российская Федерация для войны против Украины.