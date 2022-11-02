Как информирует «НБН», в сообщении депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя говориться, что в результате удара ВСУ были уничтожены вражеские системы противовоздушной обороны.

Дословно из сообщения Хланя:

«Вооруженные силы Украины нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе «Спартак» было зафиксировано попадание в системы противовоздушной обороны вражеских сил. Они, к тому же, обстреливали город Николаев».

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