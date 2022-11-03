Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что если Россия одержит победу над Украиной, то это даст старт в мире ядерной гонке, где международное право будет решать исключительно более сильные государства.

Так, Михаил Подоляк написал:

«Миру нужно понять, что любого рода уступка Российской Федерации обратится победой Кремля. Это откроет ящик Пандоры. Тогда тираны поймут, что международное право не работает. То есть, кто будет сильным, тот будет прав. Другие начнут ядерную гонку. Если не будет взрослых в комнате, будет Украина».

Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал о неприемлемом для Украине предложении.