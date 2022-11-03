Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Залужного в социальной сети Facebook, на протяжении с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину и по сегодняшний день, бойцами Вооруженных сил Украины было уничтожено в два раза больше самолетов России, чем Советский Союз потерял за десять лет боевых действий на территории Афганистана.

Согласно словам главнокомандующего ВСУ, российское вторжение на территорию Украины станет причиной разрушения Российской Федерации.

Напомним, ранее Валерий Залужный заявил, что Российская Федерация не имеет успеха на войне в Украине, несмотря на преимущество в военной технике и живой силе.