Во время эфира с российской журналисткой Юлией Латыниной представитель Офиса Зеленского заявил, что атаки россиян на энергетические объекты Украины оказались провальными, поскольку оккупанты дают время на их восстановление и ремонт, информирует «НБН».

По мнению Арестовича, не исключено, что РФ больше не будет атаковать энергосистему Украины. Он отметил, что у врага осталось ракет максимум на десять обстрелов.

При этом страна-агрессор может ударить по территориям вокруг атомных электростанций в середине этого месяца накануне саммита «Большой двадцатки».

Советник главы ОПУ утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин каждый раз он ищет новые поводы для обстрелов, последним из них стала атака на российские корабли в оккупированном Севастополе. Такие военные операции Кремля заранее обречены на провал, поскольку наши силы ПВО сбивают от 60% до 90% выпущенных российских ракет.

Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов также заявил, что россияне могут нанести массированные ракетные удары по нашим городам накануне саммита G20.