Эксперт сообщил, что в Генштабе России еще остались профессионалы, которые поняли, что группировки оккупантов на Херсонщине нужно перебросить на левый берег Днепра, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Как напомнил Пионтковский, в последние годы Второй мировой войны Адольф Гитлер требовал удерживать позиции любой ценой, что заканчивалось поражениями и потерями.

В случае с Путиным, по мнению политолога, военные смогли надавить на него, что отразилось в заявлениях командующего оккупантов Сергея Суровикина, в частности о «непростых решениях» по Херсону.

По мнению эксперта, ВСУ освободят город в этом месяце, что станет триггером важных политических процессов в РФ. В то же время украинская разведка сообщает о том, что россияне не собираются бежать оттуда.

Пионтковский отмечает, что украинцы уничтожили половину профессионалов путинской армии, однако оккупанты сосредоточили в

Херсоне наиболее боеспособные подразделения. Политолог добавил, что от врага поступают противоречивые сигналы из-за того, что продолжается конфликт «генералов и фюрера».

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников озвучил факторы, которые замедляют наступательные операции ВСУ на Херсонщине.