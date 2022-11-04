Во время брифинга министр обороны рассказал, что ВСУ продолжают наступательные операции на Херсонщине, однако их несколько замедляют погодные условия, информирует «НБН».

Как отметил Резников, украинские защитники зависимы от «дождливого режима», который «включают небеса». Кроме того, аграрный регион имеет много каналов и систем, которые российские захватчики используют как траншеи, что также тормозит движение наших подразделений.

Кроме того, глава оборонного ведомства высказался о возможном бегстве россиян из областного центра. По его словам, сообщения об отступлении оккупантов имеют элементы информационно-психологической специальной операции.

В то же время в Минобороны серьезно относятся ко всем официальным заявлениям со стороны захватчиков, однако доверяют только данным украинской разведки.

Резников не исключает, что россияне в Херсоне могут сделать «жест доброй воли», как это было на острове Змеиный, Киевщине, Черниговщине и Сумщине, однако на это их должны спровоцировать ВСУ, уничтожая потенциал врага.

Напомним, что украинские защитники ликвидировали российские системы ПВО в Херсоне.