В четверг, 3 ноября, состоялось заседаний коллегий Министерств обороны РФ и РБ, во время которого Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсуждали планы на следующий год, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Калиновский отметил, что результаты заседания общественности не сообщали, однако и не поступало никаких заявлений, которые указывали бы на угрозу.

По словам журналиста, в последнее время фиксируют значительные объемы перевозки белорусских танков и артиллерийских снарядов, кроме того, РБ предоставляет оккупантам свои аэродромы для обстрелов Украины ракетами и дронами-камикадзе. Как утверждает корреспондент, Лукашенко демонстрирует, что именно такую помощь он готов предоставлять Кремлю.

Он отметил, что наступление войск РФ и РБ на нашу страну с белорусской территории откладывается, пока они не сформируют для этого серьезные группировки. По этой причине пока рано говорить, что армия Лукашенко готовится ко вторжению в Украину вместе с российскими захватчиками.

Ранее эксперт указал на нюанс в подготовке белорусских войск к войне с Украиной.