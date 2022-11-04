В своем Telegram-канале энергодарский городской глава рассказал, что в оккупированном городе российские захватчики начали проводить «перепись населения», информирует «НБН».

По словам Орлова, «освободители» делают это в свойственной им манере, применяя фактически силовое принуждение в отношении горожан, которые не могут отказаться от участия в «переписи населения».

Мэр сообщил, что уже несколько дней оккупанты и коллаборанты из «полиции» ходят по квартирам, останавливают людей возле их домов, во дворах, на улице. Это подтверждают энергодарцы, которые были вынуждены участвовать в сборе информации.

Городской глава добавил, что россияне требуют от местных жителей сообщить им паспортные данные, контактные телефоны, а также информацию о выехавших родственниках. Кроме того, «перепись населения» часто заканчивается изучением содержимого телефонов энергодарцев и обысками в их квартирах.

Ранее руководитель Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, какая ситуация в области и можно ли выехать с оккупированных территорий региона.