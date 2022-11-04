Telegram-каналы Новой Каховки активно распространяют фотографии «мощной» линии обороны российских оккупантов, которые повеселили украинцев, информирует «НБН».

На снимках видно, что захватчики поставили в городе оборонительные конструкции из бетона, которые напомнили пользователям соцсетей общественные туалеты.

Кроме того, ранее стало известно, что россияне в Новой Каховке начали заваривать крышки люков. В Центре национального сопротивления рассказали, что такая деятельность оккупантов связана с паническим страхом перед украинскими диверсионно-разведывательными группами.

Напомним, что начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, когда наши военнослужащие завершат операцию по освобождению Херсона.