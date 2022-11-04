Во время брифинга министр обороны рассказал, что украинские защитники, которые приняли бой в феврале, были обеспечены зимней одеждой, комплекты которой еще оставались на складах, информирует «НБН».

По словам Резникова, ранее резервы пополняли тем, что было, а сейчас, благодаря контрактам оборонного ведомства, ВСУ обеспечены всеми необходимыми вещами, чтобы бороться с оккупантами в период холодов.

«Закрыта полностью критическая потребность от командования сил логистики и преувеличена», — заверил глава Минобороны.

Ранее министр обороны заявлял, что причин для паники относительно обеспечения зимней одеждой украинских защитников нет. В интервью СМИ Резников рассказал, сколько полноценных комплектов подготовило государство для ВСУ и какие страны помогли одеть наших бойцов.