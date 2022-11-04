Как информирует «НБН», об этом проинформировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Дословно из обнародованного заявления:

«Села Демъяновка и Комышеватое, что в Мариупольском районе. Туда со вчерашнего дня прибыло огромное количество военных. Сейчас их всех расселяют по помещениям школ, детских садов, а также по частным домам. В этом им содействуют местные коллаборанты. Судя из разговоров, это мобилизованные. Всех их переведут на Запорожское направление фронта».

При этом он продолжил:

«Мариуполь. 08:45 по Киевскому времени. Четырнадцать тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшие их движения. Мариуполь уже окончательно превращен в логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы врага».

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