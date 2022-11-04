В интервью «ТСН» эксперт сообщил, что на Запорожском направлении у страны-агрессора есть какие-то группировки, в то время, как на Сумском направлении у них вообще никаких войск, информирует «НБН».

По словам Жданова, можно говорить об угрозе вторжения россиян в Украину с севера через Сумщину или Черниговщину, если захватчики смогут сформировать подразделения из 50 000 или 70 000 солдат, вооружив их, в том числе и тяжелой техникой.

Эксперт заявил, что на сегодня нет угрозы повторного наступления оккупантов на Сумскую область. При этом, с точки зрения логики РФ, захватчикам было бы выгодно открыть второй фронт, чтобы заставить украинских защитников сражаться на два фронта.

Ранее Жданов заявил, что россияне могут повторить атаку 10 октября и спрогнозировал дату новых массированных ударов оккупантов по украинским городам.