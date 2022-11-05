Как информирует «НБН», об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Согласно обнародованной местными жителями информации, взрывы можно было услышать на окраине города. В районе Чернобаевки, после нескольких «хлопков» заметили дым.

Стоит отметить, что в настоящее время нет никакой официальной информации о причинах взрывов.

Примечательно, что за день это уже не первые взрывы, которые можно было услышать в Херсоне. Ранее оккупанты уже сделали заявление о том, что «Вооруженные силы Украины работают артиллерией».

Буквально вчера глава оборонного ведомства Украинского государства Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Херсонской области. Но из-за плохих погодных условий они немного замедляются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ уничтожили два ударных вертолета Ка-52 в Херсонской области.