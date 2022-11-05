Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Дословно из обнародованного сообщения:
«На территории Херсонской области в ночное время были сбиты два ударных вертолета РФ Ка-52. Кроме того подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами были уничтожены одиннадцать иранских «Шахедов» и три беспилотника оперативно-тактического уровня».
В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что в небе над регионом была сбита одна крылатая ракета типа «Калибр».
Дословно из заявления Кима:
«Также вчера, четвертого ноября, в небе над Николаевской областью было сбито шесть вражеских БПЛА-камикадзе. Из них половина – благодаря действиям сил и средств воздушного командования «Юг», а еще три – другими подразделениями Сил обороны».
Напомним, ранее в США сделали заявление относительно освобождения Вооруженными силами Украины города Херсона.
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