Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории Херсонской области в ночное время были сбиты два ударных вертолета РФ Ка-52. Кроме того подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами были уничтожены одиннадцать иранских «Шахедов» и три беспилотника оперативно-тактического уровня».

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что в небе над регионом была сбита одна крылатая ракета типа «Калибр».

Дословно из заявления Кима:

«Также вчера, четвертого ноября, в небе над Николаевской областью было сбито шесть вражеских БПЛА-камикадзе. Из них половина – благодаря действиям сил и средств воздушного командования «Юг», а еще три – другими подразделениями Сил обороны».

Напомним, ранее в США сделали заявление относительно освобождения Вооруженными силами Украины города Херсона.