Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Financial Times, оккупанты в Скадовске публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медицинского работника Татьяну Мудренко за ее крик «Скадовск – это Украина!». В своем материале издание ссылается на показания сестры казненной женщины Натальи Черной.

Известно, что Мудренко работала медицинской сестрой. Она активно выступала против оккупации города войсками РФ.

В начале октября произошел один из последних конфликтов. Тогда медицинский работник отчитала полицейских Украины за сотрудничество с военными РФ, воскликнув при этом, что «Скадовск – это Украина!».

Очевидцы заявили, что после этого женщину и ее гражданского мужчину, шестидесятилетнего Анатолия Орехова, задержали оккупанты. А уже пятнадцатого октября Черной сообщили, что ее сестра и вовсе мертва. Женщина позвонила сестре Мудренко и сообщила, что «Таню повесили, влив ей что-то в рот». Повесили медсестру перед зданием суда.

Касательно гражданского мужа Мудренко Орехова, то известно, что его уволили. Кроме того, у него была сломана рука и были заметны следы побоев. Ему дали возможность похоронить супругу, но после этого он снова куда-то исчез.

Спустя какое-то время Черной выдали свидетельство о смерти сестры, где среди причин была указана «механическая асфексия».

Напоследок издание отмечает, что определенные детали, которые связаны с вероятным похищением и смертью Мудренко, невозможно проверить, так как они происходили в зонах, недостпуных для западных журналистов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какую линию обороны выстроили оккупанты в Новой Каховке.