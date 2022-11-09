Российские Telegram-каналы в среду, 9 ноября, распространили информацию о смерти заместителя гауляйтера Херсонской области Кирилла Стремоусова, информирует «НБН».

Пропагандистские паблики пишут, что «заместитель руководителя администрации» времнно оккупированной Херсонщины погиб на территории региона в результате дорожно-транспортного происшествия.

Каналы РФ принялись выражать соболезнования родным и близким предателя Украины, не сообщив детали инцидента. Однако факт смерти коллаборанта подтвердил псевдожурналист Семен Пегов в своем Telegram.

Напомним, что ранее Стремоусов опозорился в Сети, прочитав абсурдный стих о России, в котором «присоединил» к стране-оккупанту все города мира.