На Facebook-странице Генерального штаба ВСУ сообщили, что белорусские военные «по-братски» приобрели для российских захватчиков, которые находятся на территории их государства, до ста комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов, курток и другого оборудования, информирует «НБН».

Известно, что экипировку российские оккупанты получили от военных из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Республики Беларусь.

Также в Генштабе добавили, что Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию россиян против Украины. РБ предоставляет армии Путина свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Ранее в Генеральном штабе Украины сообщили, что страна-оккупант перебрасывает на белорусскую территорию подразделения «кадыровцев» и военную технику.