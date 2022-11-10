По словам аналитика, после возвращения Херсона у украинских защитников появится возможность наносить удары из РСЗО HIMARS по северу аннексированного Крыма и суше, которая связывает РФ с полуостровом, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Гетьман подчеркнул, что ВСУ установят огневой контроль над всей этой территорией. Российские захватчики готовятся к обороне, поскольку осознают, что наступательная часть «спецоперации» уже закончилась и продвижение армии Украины неизбежно.

Он отметил, что на Херсонщине продолжает действовать ДРГ оккупантов, однако из-за нехватки ресурсов существенного вреда нашим защитникам от них не будет. Также на Правобережье еще остается определенное количество группировок оккупантов, которые не могут сбежать на левый берег.

«Они остаются на убой», — добавил Гетьман, подчеркнув, что у этих «освободителей» остается единственный выход – сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее военный рассказал, какая опасность грозит Херсону в случае создания оккупантами плацдарма на левом берегу Днепра.