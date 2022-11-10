Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. Журналисты пишут, что американское руководство отказалось отправить в Украину беспилотники по двум причинам, информирует «НБН».

Члены двух палат Конгресса просили администрацию Байдена отправить Киеву средневысотные «птички», которые украинские власти запрашивали несколько месяцев.

Однако Пентагон отказался осуществлять такую поставку, поскольку в Белом доме боятся реакции Кремля на отправку БПЛА, которыми ВСУ могут наносить удары по территории страны-оккупанта.

Несколько американских чиновников рассказали изданию, что Вашингтон также опасается, что в руки россиян попадут новые секретные технологии производства аппаратов, если дрон будет сбит на поле боя.

Напомним, что ранее Америка пообещала Украине помочь освободить Херсонщину от путинских войск до начала зимы, предоставляя военную поддержку по запросу Киева.