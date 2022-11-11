В новом отчете специалисты ISW отмечают, что холода и снег могут нанести существенный ущерб российским захватчикам, которые имеют проблемы с экипировкой, информирует «НБН».

В то же время армия Украины, которая имеет хорошее обеспечение, продолжит контрнаступление в Херсонской области. По мнению аналитиков, украинские военные могут использовать преимущества замерзшей местности, чтобы легче и быстрее продвигаться, чем осенью, когда дороги становятся малопроезжими от грязи.

Эксперты пишут, что, если зимой боевые действия прекратятся, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией военных кампаний ВСУ и оккупантов.

В ISW утверждают, что сейчас украинские военные находятся на пути к большой победе на Херсонском направлении и прекращение огня даст возможность путинским войскам восстановить силы.

Ранее военный объяснил, почему зима – выгодный период для наступления армии Украины и рассказал, какие проблемы ожидают россиян во время холодов.