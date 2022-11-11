Социологи КМИС опубликовали результаты исследования относительно отношения украинцев к их соотечественникам, которые спасаются от российской вооруженной агрессии в странах Европы, информирует «НБН».

Опрос показал, что на общем уровне 90% украинцев, которые находятся на территории родной страны, относятся с пониманием к соотечественникам, которые выехали за границу, всего 5% респондентов признались, что осуждают соотечественников-беженцев.

Лучше всего опрошенные отнеслись к женщинам с несовершеннолетними детьми, однако в случае просто украинок без детей, которые уехали за рубеж, отношение становится 87% к 9%.

Наихудшее отношение среди изучаемых категорий респонденты показали к молодым людям, которые на момент начала полномасштабной войны были в Европе и там остались. В такой ситуации относятся с осуждением 75% и нормально воспринимают – 19%.

Ранее международная организация провела соцопрос у поляков, поинтересовавшись, что они думают о будущем своей страны с большим количеством переселенцев из Украины.