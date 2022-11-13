Как информирует «НБН», в Телеграм Луганской областной военной администрации говорится, что Вооруженные силы Украинского государства, тринадцатого ноября, восстановили контроль над селом Макеевка, что в Краснореченской громаде Луганской области.

В сообщении отмечается:

«В Луганской области было освобождено село в Краснореченской громаде Сватовского района. Речь идет о Макеевке. Военные Украины восстановили полностью контроль над населенным пунктом».

Буквально неделю тому назад, пятого ноября, стало известно о том, что вблизи с селом Макеевка (Сватовский район, Луганской области) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украинского государства был уничтожен батальон мобилизованных россиян, жителей Воронежской области. Тогда в «груз-200» были превращены порядка пятидесяти россиян.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о деоккупации очередного населенного пункта на территории Херсонской области.