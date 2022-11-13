Как информирует «НБН», в своем вечернем обращении украинский лидер отметил, что в Херсонской области российско-оккупационные силы совершали такие же зверства, как и на территории других оккупированных областей Украинского государства.

Дословно из заявления Владимира Александровича:

«Представители следственных органов уже задокументировали более четырех сотен преступлений, которые были осуществлены российско-оккупационными силами. Обнаруживаются тела убитых, как военных, так и мирных граждан. В Херсонской области армия Путина оставила после себя такие же зверства, как и на территории иных регионов Украины, куда они смогли зайти».

Также ранее стало известно о деоккупации еще одного населенного пункта на территории Херсонской области.