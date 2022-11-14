Министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте прогноз своей разведки относительно российско-украинской войны этой зимой, информирует «НБН».

В разведке Соединенного Королевства отмечают, что период холодов существенно усложнит условия для украинских военнослужащих и российских оккупантов в полевых условиях, что окажет влияние на ход боевых действий.

Из-за низких температур и периода самого короткого светового дня снизится количество наступательных операций, фронт станет оборонным и более статичным.

Холод станет вызовом для военных, если у них будет проблема с зимней формой и адаптированными условиями проживания в этот период. Преимущество будет у стороны, оснащенной приборами ночного видения.

Дождь, снег, метели станут дополнительным вызовом для двух армий, в частности в вопросе ухода за вооружением, чтобы оно работало без сбоев.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ в перио холодов будут иметь преимущество.