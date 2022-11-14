Как информирует «НБН», в сообщении 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в социальной сети «Фейсбук» говорится, что ВСУ подняли флаг Украины над Музыковкой, что в Херсонской области.

В обнародованном сообщении отмечается:

«Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сняли очередной «аквафреш» и освободили очередное село в Херсонской области».

В свою очередь местное население прокомментировало это событие следующим образом:

«Наконец-то, и мы свободны!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что морпехи из Одессы подняли флаг Украины над поселком Львово, что в Херсонской области.