В интервью Reuters руководитель оборонного ведомства Украины высказался о деоккупации Крыма. По его словам, Украина может вернуть аннексированный Россией полуостров, не применяя силовой сценарий, информирует «НБН».

Как объяснил Резников, украинские защитники, даже достигнув реки Днепр в Херсонской области, не могут поражать цели на территории аннексированного Крыма с помощью РСЗО HIMARS и другого вооружения.

Министр допускает, что оккупированный полуостров может вернуться под контроль нашей страны не по силовому сценарию в результате внутренних конфликтов внутри страны-агрессора.

Напомним, что в конце октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал наступление ВСУ на Крым в следующем году.