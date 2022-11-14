Черняк объяснил, что изначально ЧВК «Вагнер» и подразделения Кадырова были созданы для подавления потенциальных восстаний внутри страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам представителя ГУР МОУ, демонстрация «кадыровцев», как «храбрых» и «хорошо обученных» воинов направлена, прежде всего на российскую аудиторию.

Также подразделения главы Чечни используют на фронте в качестве заградительных отрядов, которые препятствуют отступлению путинских войск. Основная задача «кадыровцев», которые сосредоточены в основном на Юге Украины — запугивать россиян.

Черняк рассказал, что «Вагнер» перебросили на восток Украины, в частности, на Донетчину. ЧВК состоит из бывших бойцов ВС РФ специального назначения, которые знакомы с планированием операций. Однако из-за пополнения армии Пригожина мобилизованными и заключенными, «вагнеровцы» лишились способности наступать и держать оборону.

Ранее эксперт рассказал, как Пригожин зарабатывает на своей армии в Украине.