В Telegram-канале городского совета Мариуполя опубликовали перечень разрушенных многоэтажек во временно оккупированном городе по состоянию на пятницу, 11 ноября, информирует «НБН».

По информации горсовета, страна-агрессор разрушила более 50 000 квартир мариупольцев. Сейчас во временно захваченном городе демонтировали 314 домов (2703 квартиры), имеют критические повреждения 547 домов (28 146 квартир) и планируют демонтаж 336 домов (20 849 квартир).

Всего из-за обстрелов и демонтажных работ россияне ликвидировали 914 домов (51 698 квартир). Обнародованная статистика касается многоэтажных домов, которые страна-оккупант признала разрушенными, однако реальная картина намного страшнее.

Мэр Вадим Бойченко рассказал, что россияне продолжают превращать город в руины, чтобы скрыть следы своих военных преступлений. Поэтому международное сообщество должно разработать эффективные механизмы для взыскания репараций с РФ на восстановление Украины и, в частности, Мариуполя.

Напомним, что ранее о разрушениях в Мариуполе высказался кремлевский диктатор Владимир Путин, заявив о необходимости «работать» с населением города.