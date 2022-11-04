Кремлевский диктатор назвал Мариуполь «старым украинским городом» и «интересным местом», где «есть над чем работать», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «РИА Новости».

Путин сообщил, что населенный пункт и его жители серьезно пострадали, умолчав о том, что причиной всех бед мариупольцев стали российские захватчики.

По словам главы РФ, он обсуждал вопрос восстановления почти полностью уничтоженного города, отметив, что там нужно отстраивать жилье и социальную инфраструктуру.

Кроме того, российский лидер отметил необходимость «работы» с мариупольцами, которые жили в условиях «националистической пропаганды». Путин добавил, что надо сделать так, чтобы местные жители «понимали, откуда они родом».

Ранее кремлевский диктатор «объяснил», зачем оккупанты депортируют херсонцев.