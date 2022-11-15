На Facebook-странице Генерального штаба Украины высказались о работе сил противовоздушной обороны во время атаки российских оккупантов на города нашей страны во вторник, 15 ноября, информирует «НБН».

По предварительным данным, украинские силы ПВО сбили 73 крылатые ракеты, все 10 дронов-камикадзе и ударный беспилотник «Орион», которыми страна-агрессор намеревалась разрушить наши объекты критической инфраструктуры.

В Генштабе заверили, что Воздушные силы ВСУ для защиты неба над нашей страной применяют все вооружение и системы противовоздушной обороны, которые есть в наличии, в частности и недавно переданные западными союзниками Киева.

Ранее в Воздушных силах армии Украины озвучили количество ракет, которые сегодня выпустили по нашей стране путинские войска.