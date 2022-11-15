Как информирует «НБН», об этом в Телеграм заявил городской голова Иван Федоров.

Дословно из его заявления:

«Мощный взрыв в жилом районе в северной части Мелитополя. Это возле 24 училища, где сосредоточено очередное логово захватчиков».

Известно, что в результате инцидента взрывной волной выбило стекла до четвертого этажа в соседнем дворе.

Городской голова Мелитополя добавил:

«Туда сразу же поехали скорые, пожарные, а также полицейские рашистов. Сейчас мы собираем детали о том, что в данном случае курили путинские вояки».

Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв прогремел на территории Херсона.