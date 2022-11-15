На Facebook-странице Министерства энергетики Украины Галущенко отметил, что во вторник, 15 ноября, россияне осуществили самую массированную атаку на объекты критической инфраструктуры нашей страны после 24 февраля, информирует «НБН».

По словам министра, эти ракетные обстрелы могут повлиять не только на украинскую энергетическую систему, но и на энергосистемы государств-соседей.

Галущенко сообщил, что россияне попали в объекты генерации и систему передачи электроэнергии, поэтому во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света.

Глава Минэнергетики добавил, что в преддверии зимы государство-агрессор хочет нанести максимальный ущерб нашей энергетической системе. Он призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации с отключениями света, сохранять спокойствие, доверять энергетикам и армии Украины.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что сегодня Россия выпустила по Украине больше ракет, чем во время массированной атаки 10 октября.