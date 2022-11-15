На брифинге высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что россияне вряд ли отступят с остальных оккупированных территорий Украины после бегства с правого берега Херсонщины, поэтому за них предстоят тяжелые боевые действия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Чиновник сообщил, что по оценкам Пентагона путинские вооруженные силы переместились на восточный берег реки, установив там оборонительные линии, и уступили украинцам значительную часть региона, включая областной центр. При этом, похоже, что войска РФ не намерены покидать остальные захваченные территории Украины.

В Минобороны США прогнозируют замедление боевых действий с приходом зимы, при этом Вашингтон по-прежнему темпе продолжит предоставлять Украине военную помощь.

Отметим, что армия Украины освободила более половины территорий своей страны, которые были оккупированы россиянами после начала полномасштабной войны.