Специалисты ISW в отчете пишут, что во вторник, 15 ноября, государство-агрессор осуществило самую большую серию обстрелов объектов критической инфраструктуры в украинских городах после 24 февраля, информирует «НБН».

Эксперты предполагают, что путинские войска, вероятно, использовали значительную часть систем высокоточного оружия во время этих массированных атак.

В ISW обратили внимание на то, что увеличение процента сбитых Украиной ракет свидетельствует об улучшении ее противовоздушной обороны на протяжении последних нескольких недель, в частности благодаря поставкам систем ПВО западными союзниками Киева.

В то же время ВС РФ придется замедлить темпы обстрелов объектов украинской критической инфраструктуры, поскольку у страны-агрессора запасы высокоточных систем вооружения заканчиваются.

Ранее в Генштабе ВСУ озвучили количество сбитых вражеских ракет и БПЛА во время массированных атак на объекты инфраструктуры 15 ноября.