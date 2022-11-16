Глава российской правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью ресурсу «Можем объяснить» сообщила, что в ЧВК «Вагнер» завербовали около 30-35 тысяч заключенных РФ для войны против Украины, информирует «НБН».

Правозащитница напомнила, что олигарх Евгений Пригожин, контролирующий «вагнеровцев», ранее обещал военный самосуд. «Обнулить человека», как говорят боевики, могут за ряд «проступков» на фронте. Наемникам запрещены «половые связи», употребление наркотиков и злоупотребление спиртным. Также убить могут за попытку сдачи в плен и дезертирство.

Романова заявила, что подтвердилось около 40 случаев внесудебных казней, за которые «вагнеровцам» ничего не будет, а на запросы о судьбе заключенных информацию не предоставят, прикрываясь государственной тайной.

Правозащитница добавила, что заключенных из колоний в Украину часто отправляют принудительно. Даже если их родственники против, «вагнеровцы» будут на них давить и угрожать бросить на фронт их сыновей и мужей на самых плохих условиях.

Напомним, что в Кремле отреагировали на видео казни заключенного-вагнеровца Евгения Нужина.