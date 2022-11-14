Пресс-секретарь лидера россиян заявил, что он отказывается комментировать видео, на котором изображено вероятное убийство бывшего заключенного и «вагнеровца», участвовавшего в войне против Украины, Евгения Нужина, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Пескова, у Кремля «нет ни одного комментария». Спикер Путина отметил, что российское руководство не знает, что это и насколько растиражированные кадры отвечают действительности.

«Это не наше дело», — заявил представитель главы Российской Федерации.

Отметим, что общественность шокировало видео расправы над заключенным Евгением Нужиным, который участвовал в «спецоперации» в Украине в рядах «вагнеровцев». В сентябре он сдался в плен, где выразил желание воевать на стороне Украины. Telegram-каналы РФ сообщили, что наемники Пригожина казнили россиянина за «предательство».

Напомним, что в ГУР МОУ рассказали, зачем в России создали подразделения «кадыровцев» и ЧВК «Вагнер», а также какую роль играют эти армии в войне против Украины.