«Беларускі Гаюн», ссылаясь на данные Сообщества железнодорожников Беларуси, озвучил точное количество военной техники, которую получила российская оккупационная армия от нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко в октябре, информирует «НБН».

Известно, что диктатор за прошлый месяц отправил в Россию восемь эшелонов с 211 единицами расконсервированной военной техники. Страна-агрессор получила из Беларуси 98 танков Т-72А, 53 грузовых автомобиля «Урал», 40 БМП-2 и 20 таких боевых машин пехоты без башен.

Напомним, что ранее Генеральный штаб ВСУ рассказал о «братской» закупке белорусских военнослужащих для российских захватчиков, которые находятся на территории РБ. Оккупанты получили комплекты с индивидуальными аптечками, экипировкой, а также оборудование.