Как информирует «НБН», Алексей Арестович сообщил, что в районе Гуляйполе захватнические силы перешли в наступление.

Согласно сообщению Арестовича, целью вражеских сил, вероятно, является выход на Павлоград и Васильковку, чтобы окружить, таким образом, всю Донецкую область.

В это же время советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович добавил, что «это только планы русни, но никак не их реализация».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украинского государства нанесли удар по аэродрому российских войск, располагающемуся на территории незаконно оккупированного Крымского полуострова, а точнее Джанкоя.