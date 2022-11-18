Британская разведка предполагает, что часть российских захватчиков, которые сбежали с правобережья на Херсонщине, могут оставить на Юге Украины, а часть из них перебросить под Бахмут Донецкой области, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В отчете разведки Великобритании сказано, что после поражения в Херсонской области путинская армия проводит доукомплектацию, перегруппировку войск и создает оборонительные рубежи на большинстве участковзоны боевых действий. Оккупанты готовятся к тому, что ВСУ могут осуществить новый существенный прорыв линии фронта.

Напомним, что военный Нацгвардии Украины сообщил, что россияне сравнивают Бахмут с землей и подтягивают туда «пушечное мясо». Он рассказал, что обсуждают между собой командиры ВС РФ, которые воюют под городом.