В своем Telegram-канале мэр Мелитополя предупредил жителей оккупированных территорий Украины о том, что страна-агрессор намеренна использовать их как «пушечное мясо», информирует «НБН»

По словам Федорова, на уровне Генерального штаба Украины подтверждено, что жителей временно захваченных украинских территорий, которые получили российское гражданство, будут забирать в армию Путина.

Городской глава сообщил, что россияне готовят законопроект, предусматривающий легализацию призыва на службу в ВС РФ украинских граждан с оккупированных территорий, которые получили паспорта страны-агрессора, с весны следующего года.

Мелитопольский мэр добавил, что все заявления оккупационного «главы» Запорожья Евгения Балицкого о том, что жителей временно захваченных территорий Украины не будут отправлять на фронт минимум пять лет, это очередная ложь.

Ранее Федоров объяснил, почему освобождение Мелитополя станет приоритетом для армии Украины после деоккупации Херсона.