Очередной бунт мобилизованных произошел в Томске, россияне записали гневное видеообращение, в котором пожаловались на то, что их хотят бросить на фронт, как «пушечное мясо». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365», информирует «НБН».

Новобранцы оккупационных войск РФ рассказали, что за две недели «обучения» они не видели ни одного автомата, приходили на полигон метать гранаты, а таких разрывных снарядов не было. Кроме того, с полигона им пришлось идти пешком 10 километров, поскольку автобус им не предоставили.

Позже выяснилось, что они – стрелковое штурмовое подразделение, хотя их заранее об этом не уведомили. Новобранцы заявили, что они боятся идти на фронт, где офицеры их «продадут Украине».

«Нам офицеры врали в лицо, что мы – тероборона», – возмущаются мобилизованные.

Ранее в Сети опубликовали перехваченный разговор мобилизованных РФ, которые пожаловались на дефицит оружия.