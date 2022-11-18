На территории аннексированного полуострова оккупанты начали строить укрепления. Как сообщил Аксенов, фортификационные оборонительные сооружения возводят для «защиты» Крыма, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал коллаборанта.

По словам ставленника Кремля, мероприятия, которые направлены на «гарантированное обеспечение безопасности» жителей Крыма, проводятся под его контролем.

Аксенов добавил, что «безопасность» полуострова, в первую очередь, будет обеспечена за счет мероприятий, которые российские войска проводят на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Ранее эксперт рассказал, что россияне готовятся к тому, что армия Украины пойдет в атаку на Крым, что не будет проблемой после деоккупации Херсонской области. Он рассказал, как захватчики действуют на полуострове.