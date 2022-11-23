В эфире «Свобода Live» чиновник высказался о массированных обстрелах Украины 15 ноября. По его словам, эта атака страны-агрессора была одной из самых мощных, информирует «НБН».

По словам Данилова, российские войска могут еще максимум три-четыре раза нанести такие массированные удары по украинской территории. Он отметил, что у страны-оккупанта много ракет С-300, именно ими армия Путина атакует Херсон, Запорожье, Харьковщину.

Однако у врага не очень хорошо обстоит ситуация с высокоточными ракетами. Сектерарь СНБО отметил, что в противном случае Москве не пришлось бы обращаться в другие страны, чтобы ей помогли таким оружием.

Ранее глава Министрества обороны Украины Алексей Резников опубликовал инфографику, которая демонстирует ракетный арсенал Российской Федерации.