Эксперт заявил, что российские оккупанты допустили огромную ошибку, пытаясь удержать правый берег Херсонской области. По словам Шарпа, уйти с правобережья путинские войска должны были еще весной или хотя бы летом, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

В теплое время года переправы и снабжение захваченного Херсона усложнились из-за ударов ВСУ. Россиянам удержание областного центра обошлось дорого не только стратегически, но и в плане потерь личного состава.

Военный обозреватель отметил, что после освобождения Херсона боевые действия перешли в фазу, когда у ВС РФ нет откровенно уязвимого места. ИЗ Херсонщины вышли освободившиеся силы как оккупантов, как и ВСУ и теперь важно, кто как ими воспользуется.

«И это ключевой момент», — подчеркнул Шарп.

Отметим, что разведка Великобритании рассказала, куда россияне могут перебросить подразделения, которые сбежали с правобережья Херсонщины.