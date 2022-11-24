В эфире национального телемарафона представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что россияне пытаются сломать украинцев, погрузить их в холод и тьму, чтобы вынудить их к переговорам на условиях Кремля, информирует «НБН».

Представитель разведки Украины заверил, что у страны-агрессора ничего не получится, поскольку известна периодичность массированных ракетных ударов – примерно «неделя +». Именно столько времени нужно россиянам, чтобы подготовиться к следующей такой атаке.

Юсов добавил, что РФ бесспорно будет продолжать массированные ракетные обстрелы, поскольку в арсенале агрессора есть множество не высокоточных ракет, в частности систем С-300.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал, сколько еще массированных ракетных ударов российские войска могут нанести по нашей стране.