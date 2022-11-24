Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что наша разведка не подтвердила информацию о том, что оккупанты в больших количествах поставляют на фронт боеприпасы с ядовитыми веществами, информирует «НБН».

По словам представителя Генштаба ВСУ, у страны-агрессора однозначно есть химическое оружие и в Украине есть подразделения российских войск радиационной, химической и биологической защиты, которые могут применять его.

Возможно армия Путина может точечно применить боеприпасы с ядовитыми веществами, которые оказывают раздражающее действие на дыхание и органы зрения.

Громов подчеркнул, что при этом в каждом подразделении ВСУ есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожных покровов.

Ранее в Генштабе армии Украины рассказали, какие масштабные провокации готовят российские захватчики.