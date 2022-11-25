Как информирует «НБН», в сообщении в социальной сети «Твиттер» Гросси проинформировал, что ситуация в Украине с атомными электростанциями становится более сложной из-за того, что на этой неделе впервые за все время все они в одно и то же время потеряли питание извне.

Дословно из обнародованного Гросси сообщения:

«То, что украинские атомные электростанции в полной мере и в одно и то же время потеряли внешнее электроснабжение показывает, что в Украине ситуация с ядерной безопасностью становится все более нестабильной».

Он подчеркнул, что ситуация в Украине является сложной и опасной.

Насколько известно, четыре действующих атомных электростанции Украины возобновили подключение к национальной энергетической системе после того, как российско-оккупационные войска, двадцать третьего ноября, осуществили массированную ракетную атаку по нашей стране.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что специалисты подключили Запорожскую атомную электростанцию к энергетической системе Украинского государства.