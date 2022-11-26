Эксперты ISW в новом отчете обратили внимание на то, что количество обменов военнопленными между Украиной и страной-агрессором существенно возросла в последние дни, информирует «НБН».

По мнению американских аналитиков, Министерство обороны РФ таким образом пытается снизить недовольство среди военных блогеров государства-террориста. Они упрекали военное руководство армии Путина в том, что оно прилагает недостаточно усилий для освобождения пленных и их возвращения домой.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что операция по освобождению наших защитников из плена РФ продолжается. Она попросила журналистов не акцентировать внимание на украинских военных, которые вернулись на родину, объяснив, как работа СМИ может навредить обмену пленными.